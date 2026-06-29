Зранку пролунав вибух у Дніпрі. На жаль, є поранені та загиблі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибух у Дніпрі сьогодні, 29 червня: що відомо

О 10:26 командування Повітряних сил ЗСУ попередило про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Згодом пролунав вибух.

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Місцеві Telegram-канали повідомили, що на місці влучання видніється чорний дим.

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Понівечене приватне підприємство.

О 10:50 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Дніпра.

За інформацією Олександра Ганжі, внаслідок удару по Дніпру чотири людині загинуло, щонайменше десять дістали поранення. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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