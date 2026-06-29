За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 249 боевых столкновений. Враг нанес по Украине 8 ракетных ударов и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 8 682 дрона-камикадзе и осуществил 3 070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 — из реактивных систем залпового огня.

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Ночью Россия запустила по Украине 108 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 82 вражеские цели. Зафиксировано попадание 25 ударных дронов в 11 точках.

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Удар по Днепру

В 10:26 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического ракетного удара по Днепру. Вскоре в городе раздался взрыв. Местные СМИ сообщают, что над Днепром виден столб черного дыма.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью россияне более 10 раз атаковали беспилотниками и артиллерией два района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская общины. Там повреждены частные дома.

В Каменском районе противник обстрелял Пятихатскую общину. На месте попадания возник пожар. Повреждены административное здание и инфраструктура.

Пострадавших нет.

Атака на Кропивницкий 28 июня

Вчера вечером, 28 июня, россияне нанесли удар по одному из предприятий Кропивницкого. Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

В результате атаки на Кропивницкий возник пожар. Спасатели ГСЧС за полночи ликвидировали пожар. Пострадавших и погибших нет.

Атака на Полтавскую область

Ночью 29 июня враг атаковал АЗС в Полтавском районе, сообщил начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Один человек получил травмы. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар, предотвратив распространение огня.

Утром вражеский дрон упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. Там никто не пострадал.

Из-за вражеской атаки потребители в Гадячской общине частично остались без света. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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