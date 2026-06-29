Детективы НАБУ задержали действующего народного депутата Украины, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям на тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области.

Об этом сообщает САП, однако фамилию народного депутата не называют. В то же время СМИ указывают, что это Сергей Кузьминых.

Задержание нардепа за содействие компаниям в тендерах

Народный депутат систематически не являлся в суд, поэтому Высший антикоррупционный суд выдал постановление о его задержании.

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В последний раз депутат не прибыл в суд из-за командировок в Испанию.

На данный момент он пребывает в изоляторе временного содержания. Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без права внесения залога назначено на 29 июня 2026 в 11:00.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тыс. грн. неправомерной выгоды. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики для больницы в Житомире.

Следствие считает, что деньги он получил за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие признали победителем публичной закупки.

Кроме того, по версии следствия, депутат обещал в будущем за так называемый откат в 30% посодействовать финансированию и реализации еще двух договоров — на поставку системы МРТ и лапароскопического оборудования. Общая сумма этих контрактов превышала 38 млн грн.

Действия народного депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием. Обвинительный акт по этому делу был направлен в суд еще в 2022 году.

В САП отмечают, что почти четыре года обвиняемый неоднократно не появлялся на судебные заседания. В частности, он не прибыл в суд 29 октября 2025, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года.

За две неявки суд уже применял к нему денежные взыскания. Часть пропусков заседаний депутат объяснял заграничными служебными командировками, которые совпадали с датами судебных разбирательств.

В прокуратуре подчеркивают, что систематическая неявка обвиняемого создала риск затягивания производства. Именно поэтому прокурор САП инициировал изменение меры пресечения, чтобы обеспечить участие депутата в суде и завершение рассмотрения дела в разумные сроки.

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