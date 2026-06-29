В июле 2026 года период растущей Луны придется на вторую половину месяца. Согласно лунному календарю, он начнется после новолуния и продлится до полнолуния.

Фаза растущей Луны традиционно ассоциируется с накоплением сил, постепенным движением вперед, новыми планами и более активными действиями. В эти дни чаще советуют возвращаться к отложенным делам, работать над целями и постепенно запускать новые проекты.

Факты ICTV рассказывают, когда будет растущая Луна в июле 2026 года и что можно и не стоит делать в эти дни.

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Когда будет растущая Луна в июле 2026 года

В июле 2026 года новолуние наступит 14 июля в 12:44.

Период растущей Луны продлится с 15 по 28 июля. Первая четверть Луны наступит 21 июля в 14:06.

Уже 29 июля в 17:36 наступит полнолуние, поэтому 28 июля станет последним днем этого периода.

Именно эти дни традиционно считают благоприятными для планирования, постепенного начала новых дел, обучения, работы над собой и важных решений без лишней спешки.

Растущая Луна в июле 2026 года – что можно и нельзя делать

15 июля – день планирования, спокойствия и внутреннего настроя. Стоит продумывать дела на ближайший период, работать со своими мыслями и не перегружать себя. Не рекомендуется начинать важные дела, ссориться, злоупотреблять алкоголем, кофе или тяжелой пищей.

16 июля – благоприятный день для первых активных шагов. Можно начинать дела, связанные с учебой, работой, бизнесом, поездками или домашними вопросами. Вместе с тем лучше избегать конфликтов, раздражительности и переедания.

17 июля – энергичный день, когда важно направить силы в полезное русло. Хорошо заниматься спортом, работать над собой, отказываться от вредных привычек. Не стоит рисковать деньгами, вступать в споры или действовать под влиянием сильных эмоций.

18 июля – день выбора, самоанализа и семейных дел. Можно заниматься домашними обязанностями, учебой, спокойной работой и отдыхом. Не рекомендуется переутомляться, поддаваться соблазнам, конфликтовать или принимать решения в напряженном состоянии.

19 июля – день, когда стоит внимательнее относиться к информации и людям рядом. Лучше планировать, выполнять рутинные дела, анализировать свое окружение и не спешить с важными начинаниями. Возможны потери, сомнения или повышенная эмоциональность.

20 июля – благоприятный день для общения, творчества, обучения, исследований и духовных практик. Хорошо договариваться, искать компромиссы, заниматься интеллектуальной работой. При этом важные решения лучше не принимать поспешно.

21 июля – день перехода между фазами, поэтому стоит быть осторожнее со словами и эмоциями. Лучше избегать грубости, лжи, конфликтов и резких высказываний. День подходит для спокойного общения, примирения и работы со своими мыслями.

22 июля – благоприятный день для очищения, обновления, поездок и внутренних перемен. Можно начинать новые дела, работать над собой, избавляться от старых ошибок и двигаться вперед. Не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать или втягиваться в конфликты.

23 июля – непростой день, когда могут усилиться тревожность, подозрительность и эмоциональное напряжение. Лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и не выяснять отношения. Стоит посвятить время спокойной работе, самоанализу или уже начатым делам.

24 июля – хороший день для семейных дел, долгосрочных проектов, бизнеса и примирения. Можно закладывать основу для будущих планов, укреплять отношения и работать над стабильными проектами. Не стоит ссориться и действовать резко.

25 июля – один из самых энергичных дней всего периода. Хорошо заниматься активной работой, спортом, оздоровительными практиками, учебой и поездками. Пассивность нежелательна, а накопленную энергию лучше направить на полезные дела.

26 июля – день любви, интуиции, размышлений и внутреннего спокойствия. Стоит уменьшить нагрузку, избегать тяжелой пищи, алкоголя и резких эмоций. Для бизнеса день сложный, поэтому важные финансовые и рабочие вопросы лучше отложить.

27 июля – день обучения, переосмысления и корректировки ранее намеченных планов. Новые дела лучше не начинать, зато можно вносить изменения в текущую работу, анализировать прошлое, заниматься самоорганизацией и спокойной рутиной.

28 июля – удачный день для новых дел, активных действий, творчества, бизнеса, денежных операций и важных рабочих шагов. При этом стоит беречь зрение, меньше перегружать себя информацией и не злоупотреблять алкоголем.

В целом период растущей Луны в июле 2026 года благоприятен для постепенного движения вперед, планирования, обучения, внутренних перемен и начала новых дел. Вместе с тем в отдельные дни лучше действовать осторожно, не спешить с решениями и внимательнее относиться к своему эмоциональному состоянию.

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