Атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятие, есть раненые
В ночь на 30 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации.
Атака на Днепропетровскую область 30 июня: что известно
По данным ОВА, в течение ночи российские войска более 10 раз атаковали область беспилотниками.
На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины.
В результате атак повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Оба госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В Днепровском районе российские войска били по Николаевской общине. Там загорелся склад с зерном.
В результате удара пострадала 56-летняя женщина. Ее также госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Каменском районе оккупанты целились по Криничанской общине.
На Синельниковщине под ударом были Новопавловская и Богиновская общины. Там уничтожен трактор и поврежден частный дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА