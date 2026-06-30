В ночь на 30 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации.

Атака на Днепропетровскую область 30 июня: что известно

По данным ОВА, в течение ночи российские войска более 10 раз атаковали область беспилотниками.

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На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины.

В результате атак повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Оба госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Днепровском районе российские войска били по Николаевской общине. Там загорелся склад с зерном.

В результате удара пострадала 56-летняя женщина. Ее также госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе оккупанты целились по Криничанской общине.

На Синельниковщине под ударом были Новопавловская и Богиновская общины. Там уничтожен трактор и поврежден частный дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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