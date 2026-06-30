Уночі проти 30 червня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації.

Атака на Дніпропетровську область 30 червня: що відомо

За даними ОВА, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували область безпілотниками.

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На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атак пошкоджені підприємство, торговельний павільйон, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.

Поранення дістали двоє чоловіків віком 43 та 65 років. Обох госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі російські війська били по Миколаївській громаді. Там загорівся склад із зерном.

Унаслідок удару постраждала 56-річна жінка. Її також госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі окупанти цілили по Криничанській громаді.

На Синельниківщині під ударом були Новопавлівська та Богинівська громади. Там знищено трактор і пошкоджено приватний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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