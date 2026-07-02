Правоохранители разоблачили 70-летнего мужчину, который заказал убийство бывшей жены за $10 тыс. Он хотел подработать завещание женщины, чтобы после ее смерти завладеть имуществом, которое суд оставил за ней после развода.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Муж заказал убийство бывшей жены

По информации следствия, 70-летний мужчина прожил с женщиной 33 года и имел с ней двух общих сыновей. Но между ними возник конфликт из-за имущества и личных неприязненных отношений после развода.

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После этого мужчина решил заказать убийство бывшей жены за $10 тыс.

Он передал исполнителю $5 тыс. задатка, фотографии женщины, адрес ее проживания и схему домовладения, которую сам нарисовал.

Кроме этого, муж просил подделать завещание бывшей жены, чтобы после ее смерти завладеть имуществом, которое оставил за ней суд после развода. Он обещал еще $3 тыс. за это.

Однако правоохранителям удалось предотвратить убийство женщины. Преступление имитировали с помощью профессионального грима, а мужчине отправили инсценированные фотографии.

Когда подозреваемый поверил, что его жену якобы убили, то он передал вторую часть денег – еще $5 тыс. Однако его задержали правоохранители после этого. Женщина осталась невредимой.

Мужчине инкриминировали организацию оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам и по заказу. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей без права на залог.

Фото : Офіс генпрокурора

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