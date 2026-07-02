Правоохоронці викрили 70-річного чоловіка, який замовив вбивство колишньої дружини за $10 тис. Він хотів підробити заповіт жінки, щоб після її смерті заволодіти майном, яке суд залишив за нею після розлучення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловік замовив вбивство колишньої дружини

За інформацією слідства, 70-річний чоловік прожив із жінкою 33 роки та мав із нею двох спільних синів. Але між ними виник конфлікт через майно та особисті неприязні стосунки після розлучення.

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Після цього чоловік вирішив замовити вбивство колишньої дружини за $10 тис.

Він передав “виконавцю” $5 тис. завдатку, фотографії жінки, адресу її проживання та схему домоволодіння, яку сам намалював.

Крім цього, чоловік просив підробити заповіт колишньої дружини, щоб після її смерті заволодіти майном, яке суд залишив за нею після розлучення. Він обіцяв ще $3 тис. за це.

Однак правоохоронцям вдалося запобігти вбивству жінки. Злочин зімітували за допомогою професійного гриму, а чоловіку надіслали інсценовані фотографії.

Коли підозрюваний повірив, що його дружину нібито вбили, то передав другу частину грошей – ще $5 тис. Проте його затримали правоохоронці після цього. Жінка залишилася неушкодженою.

Чоловіку інкримінували організацію закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу.

Фото : Офіс генпрокурора

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