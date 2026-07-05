Унаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали щонайменше троє людей, серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 5 липня: що відомо

За словами Івана Федорова, російські війська завдали щонайменше п’яти ударів під час нічної атаки на Запоріжжя.

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Унаслідок одного з влучань зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого до п’ятого поверху. Також пошкоджено вікна, балкони, автостоянку та припарковані поруч автомобілі.

За оновленими даними, загалом під час атаки на Запоріжжя сьогодні вночі пошкоджено 42 житлові будинки — сім багатоквартирних і 35 приватних. Також руйнувань зазнали нежитлові будівлі.

Крім житлової забудови, внаслідок атаки на Запоріжжя вночі проти 5 липня зазнала пошкоджень й критична інфраструктура міста.

Попередньо, поранення дістали троє людей, серед яких — одна дитина.

Станом на ранок аварійні та комунальні служби продовжують працювати одразу в п’яти районах Запоріжжя.

Фахівці допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та ліквідовувати першочергові наслідки обстрілу.

Уже виконано роботи у п’яти багатоквартирних будинках, 12 будинках приватного сектору та кількох нежитлових будівлях. Частину необхідних матеріалів передали жителям для самостійного ремонту.

Роботи з ліквідації наслідків атаки на Запоріжжя 4 липня тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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