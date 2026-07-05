Взрывы в Днепре сегодня утром 5 июля прогремели во время российской атаки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 5 июля: что известно

Первые взрывы в Днепре прогремели в 4:59 5 июля.

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Тогда, по словам Александра Ганжи, под ударом оказалось одно из предприятий города.

Повторились взрывы в Днепре в 05:53.

Сейчас уточняется информация о пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые выясняют последствия вражеской атаки на Днепр 5 июля.

Напомним, что 3 июля российские войска нанесли удар по АЗС на трассе Днепр — Кривой Рог в Софиевской общине Криворожского района Днепропетровской области.

В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. После попадания возник пожар, были повреждены автозаправочная станция и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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