Вночі лунали вибухи в Києві — російський ворог атакував столицю ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наразі відомо про щонайменше 9 загиблих та понад 40 поранених.

Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та у ДСНС України.

Вибухи у Києві 6 липня: що відомо

О 01:44 Тимур Ткаченко попередив, що Росія атакує Київ балістикою, та закликав мешканців залишатися в укриттях.

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Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. За даними ДСНС, ракета влучила у житлову 9-поверхівку, де зруйновано конструкції з дев’ятого по п’ятий поверхи. Рятувальники вивели на свіже повітря 17 людей, ще 28 мешканців евакуювали з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також у районі зафіксовано пошкодження ще кількох житлових будинків. За іншими адресами загорілася обшивка даху та ліфтова шахта, частково зруйновано покрівлю 19-поверхового будинку, у дворі палали автомобілі, а уламки ворожої цілі пошкодили 25-поверхівку на рівні 16-го поверху. Крім того, рятувальники продовжують пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де зруйновано конструкції з другого по п’ятий поверхи.

У Голосіївському районі, за інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загорілася нежитлова будівля. Раніше Тимур Ткаченко також повідомляв про падіння уламків ворожої цілі та пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку.

У Дарницькому районі пошкодження зафіксували одразу на кількох локаціях. За словами начальника КМВА, постраждали житлові багатоповерхівки. У ДСНС уточнили, що на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки влучили на рівні четвертого поверху, в іншому спалахнула пожежа квартир площею 150 кв. м.

Також горів розташований поруч гаражний кооператив. За іншою адресою уламки влучили у 30-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа на 23-25 поверхах.

Станом на 05:25, за інформацією Тимура Ткаченка, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 46 дістали поранення. Серед постраждалих – пʼятеро дітей.

Рятувальні роботи на місцях ударів тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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