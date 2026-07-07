Правоохранители Украины, Чехии и Словакии разоблачили транснациональную преступную группировку, которая организовала канал поставки кокаина и метамфетамина в страны Европы.

Наркоканал в Европу разоблачили в Украине, Чехии и Словакии

Как сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, спецоперацию провели полицейские Закарпатья совместно с иностранными коллегами в координации с Европолом и Евроюстом.

Работа над разоблачением преступной сети продолжалась с 2025 года. За это время стражи порядка установили структуру группировки, маршруты перевозки наркотиков и роли ее участников.

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Финальный этап операции одновременно прошел на территории Украины, Чехии и Словакии. В результате задержали 20 участников преступной сети и провели 113 санкционированных обысков в трех странах.

Правоохранители изъяли более 5,5 кг метамфетамина и около 300 г кокаина. Общая стоимость наркотиков составляет около 13 млн грн.

По данным полиции, злоумышленники перевозили наркотики через границу, пряча их в детских игрушках, личных вещах и емкостях с бытовой химией.

Среди разоблаченных есть люди с криминальным прошлым, а также те, кто внешне вел обычную жизнь. В частности, речь идет о блогере, учителе и депутате сельсовета.

Фото: Иван Выговский

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