20 задержанных и более 100 обысков: Украина, Словакия и Чехия ликвидировали наркоканал
- Правоохранители Украины, Чехии и Словакии разоблачили транснациональную группировку, поставлявшую кокаин и метамфетамин в Европу.
- В ходе финального этапа спецоперации задержали 20 участников сети и провели 113 обысков в трех странах.
- Полиция изъяла более 5,5 кг метамфетамина и около 300 г кокаина на около 13 млн грн.
Правоохранители Украины, Чехии и Словакии разоблачили транснациональную преступную группировку, которая организовала канал поставки кокаина и метамфетамина в страны Европы.
Наркоканал в Европу разоблачили в Украине, Чехии и Словакии
Как сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, спецоперацию провели полицейские Закарпатья совместно с иностранными коллегами в координации с Европолом и Евроюстом.
Работа над разоблачением преступной сети продолжалась с 2025 года. За это время стражи порядка установили структуру группировки, маршруты перевозки наркотиков и роли ее участников.
Финальный этап операции одновременно прошел на территории Украины, Чехии и Словакии. В результате задержали 20 участников преступной сети и провели 113 санкционированных обысков в трех странах.
Правоохранители изъяли более 5,5 кг метамфетамина и около 300 г кокаина. Общая стоимость наркотиков составляет около 13 млн грн.
По данным полиции, злоумышленники перевозили наркотики через границу, пряча их в детских игрушках, личных вещах и емкостях с бытовой химией.
Среди разоблаченных есть люди с криминальным прошлым, а также те, кто внешне вел обычную жизнь. В частности, речь идет о блогере, учителе и депутате сельсовета.
Фото: Иван Выговский