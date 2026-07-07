20 затриманих і понад 100 обшуків: Україна, Словаччина та Чехія ліквідували наркоканал
- Правоохоронці України, Чехії та Словаччини викрили транснаціональне угруповання, яке постачало кокаїн і метамфетамін до Європи.
- Під час фінального етапу спецоперації затримали 20 учасників мережі та провели 113 обшуків у трьох країнах.
- Поліція вилучила понад 5,5 кг метамфетаміну і майже 300 г кокаїну на близько 13 млн грн.
Правоохоронці України, Чехії та Словаччини викрили транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал постачання кокаїну та метамфетаміну до країн Європи.
Наркоканал до Європи викрили в Україні, Чехії та Словаччині
Як повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, спецоперацію провели поліцейські Закарпаття спільно з іноземними колегами за координації Європолу та Євроюсту.
Робота над викриттям злочинної мережі тривала з 2025 року. За цей час правоохоронці встановили структуру угруповання, маршрути перевезення наркотиків та ролі його учасників.
Фінальний етап операції одночасно відбувся на території України, Чехії та Словаччини. У результаті затримали 20 учасників злочинної мережі та провели 113 санкціонованих обшуків у трьох країнах.
Правоохоронці вилучили понад 5,5 кг метамфетаміну та майже 300 г кокаїну. Загальна вартість наркотиків становить близько 13 млн грн.
За даними поліції, зловмисники перевозили наркотики через кордон, маскуючи їх у дитячих іграшках, особистих речах та ємностях із побутовою хімією.
Серед викритих є люди з кримінальним минулим, а також ті, хто зовні вів звичайне життя. Зокрема, йдеться про блогера, вчителя та депутата сільради.
Фото: Іван Вигівський