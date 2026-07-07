Правоохоронці України, Чехії та Словаччини викрили транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал постачання кокаїну та метамфетаміну до країн Європи.

Наркоканал до Європи викрили в Україні, Чехії та Словаччині

Як повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, спецоперацію провели поліцейські Закарпаття спільно з іноземними колегами за координації Європолу та Євроюсту.

Робота над викриттям злочинної мережі тривала з 2025 року. За цей час правоохоронці встановили структуру угруповання, маршрути перевезення наркотиків та ролі його учасників.

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Фінальний етап операції одночасно відбувся на території України, Чехії та Словаччини. У результаті затримали 20 учасників злочинної мережі та провели 113 санкціонованих обшуків у трьох країнах.

Правоохоронці вилучили понад 5,5 кг метамфетаміну та майже 300 г кокаїну. Загальна вартість наркотиків становить близько 13 млн грн.

За даними поліції, зловмисники перевозили наркотики через кордон, маскуючи їх у дитячих іграшках, особистих речах та ємностях із побутовою хімією.

Серед викритих є люди з кримінальним минулим, а також ті, хто зовні вів звичайне життя. Зокрема, йдеться про блогера, вчителя та депутата сільради.

Фото: Іван Вигівський

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