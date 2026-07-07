Взрывы в Запорожье: российский дрон попал в многоэтажку
Днем 7 июля российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждено многоэтажное здание в одном из районов города.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 7 июля: что известно
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных дронов в направлении Запорожья и призвали жителей укрыться в убежищах.
Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российский БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в одном из районов города.
По его словам, после удара на месте возник пожар.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется. На месте работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА