Днем 7 июля российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждено многоэтажное здание в одном из районов города.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 7 июля: что известно

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных дронов в направлении Запорожья и призвали жителей укрыться в убежищах.

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Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российский БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в одном из районов города.

По его словам, после удара на месте возник пожар.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется. На месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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