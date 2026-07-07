Россия атаковала Полтавскую область вражескими БпЛА, под ударом оказались предприятия региона.

Атака на Полтавщину 6-7 июля 2026 года: что известно

Как сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, вчера вечером и сегодня утром вражеские БпЛА атаковали промышленные предприятия в Полтавском и Миргородском районах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также утром беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

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По уточненной информации, после утренней атаки за помощью медиков обратился один человек.

В настоящее время, по информации Воздушных сил, в области замечено движение вражеских БпЛА, поэтому граждан просят до отбоя находиться в безопасных местах.

К слову, сегодня, 7 июля, во время российской атаки на город ударными беспилотниками взрывы прогремели в Харькове.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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