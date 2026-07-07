Вибухи у Запоріжжі: російський дрон влучив у багатоповерхівку
Вдень 7 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів міста.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 7 липня: що відомо
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя та закликали мешканців перебувати в укриттях.
Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російський БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в одному з районів міста.
За його словами, після удару на місці виникла пожежа.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА