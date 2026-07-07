Вдень 7 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів міста.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 7 липня: що відомо

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя та закликали мешканців перебувати в укриттях.

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Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російський БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в одному з районів міста.

За його словами, після удару на місці виникла пожежа.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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