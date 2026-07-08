Уночі проти 8 липня російські війська двічі атакували Полтавський район ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавський район 8 липня: що відомо

О 22:47 7 липня начальник Полтавської ОВА повідомив, що російські війська атакували один із об’єктів енергетики в Полтавському районі.

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За попередніми даними, унаслідок цієї атаки на Полтавський район травмувалися троє людей. Їхній стан та інші обставини атаки уточнюються.

Згодом, о 00:19 8 липня, Віталій Дяківнич повідомив про ще одну атаку на Полтавський район.

За його словами, ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію. Попередньо, внаслідок цього удару минулося без постраждалих.

Наразі інформація про масштаби руйнувань унаслідок атаки на Полтавський район 8 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

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