Росія атакувала маршрутку в Херсоні: загинула жінка, є поранені
Одна людина загинула та ще щонайменше шестеро осіб постраждали унаслідок ранкової дронової атаки на маршрутку в Херсоні.
Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська обласна прокуратура.
Атака на маршрутку в Херсоні 8 липня: що відомо
За даними слідства, близько 07:00 8 липня російські військові атакували безпілотним літальним апаратом маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона.
Унаслідок атаки транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула 72-річна жінка.
За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, кількість поранених уже зросла до шести.
До лікарні доправили ще п’ятьох потерпілих — жінок віком 40 та 47 років та чоловіків віком 46, 55 і 57 років. Попередньо, усі вони дістали мінно-вибухові травми.
У 47-річної жінки, крім іншого, — контузія та закрита черепно-мозкова травми.
Контузію діагностували й у водія маршрутного автобуса.
Відомо, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.
У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом російського удару розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Прокурори та слідчі документують черговий воєнний злочин, вчинений військовими РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Ярослав Шанько