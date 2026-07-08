Одна людина загинула та ще щонайменше шестеро осіб постраждали унаслідок ранкової дронової атаки на маршрутку в Херсоні.

Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська обласна прокуратура.

Атака на маршрутку в Херсоні 8 липня: що відомо

За даними слідства, близько 07:00 8 липня російські військові атакували безпілотним літальним апаратом маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона.

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Унаслідок атаки транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула 72-річна жінка.

За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, кількість поранених уже зросла до шести.

До лікарні доправили ще п’ятьох потерпілих — жінок віком 40 та 47 років та чоловіків віком 46, 55 і 57 років. Попередньо, усі вони дістали мінно-вибухові травми.

У 47-річної жінки, крім іншого, — контузія та закрита черепно-мозкова травми.

Контузію діагностували й у водія маршрутного автобуса.

Відомо, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом російського удару розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Прокурори та слідчі документують черговий воєнний злочин, вчинений військовими РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ярослав Шанько

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