Щонайменше троє людей постраждали після вибухів у Запоріжжі сьогодні зранку, 8 липня, коли ворог бив по місту керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 8 липня: що відомо

Перед вибухами в Запоріжжі та області оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

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Невдовзі після цього пролунали вибухи в Запоріжжі.

За словами Івана Федорова, одна з російських керованих авіабомб влучила по території підприємства харчової промисловості. Унаслідок удару там зруйновано виробничі приміщення.

Постраждав 43-річний працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще один удар по території гаражного кооперативу.

Унаслідок цієї атаки зруйновано та пошкоджено будівлі, а поранення дістали ще двоє людей — 76-річний чоловік та жінка. Вони самостійно звернулися по допомогу до лікарів.

Крім того, через російський обстріл без електропостачання залишилися 15 342 абоненти, серед яких 14 574 побутових та 768 юридичних споживачів.

За словами Федорова, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 8 липня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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