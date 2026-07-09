У центрі міста Херсон російські війська атакували маршрутку, в якій перебували пасажири. Внаслідок удару РФ постраждали щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, який опублікував відповідний відеозапис.

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– Черговий воєнний злочин російських окупантів в самому центрі Херсона. Близько 13:40 ворог підступно дроном атакував маршрутку з пасажирами, – йдеться у повідомленні.

За словами керівника Херсонської МВА, відомо про вісьмох постраждалих.

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У поранених зафіксували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони перебувають під наглядом медичних працівників.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих внаслідок російської атаки.

Шанько додав, що наразі встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок удару російських військ.

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