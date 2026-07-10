Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Вибухи в Запоріжжі: горить будинок та автомобілі, є загиблий та поранені
Одна людина загинула, щонайменше четверо дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі сьогодні, 10 липня.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 10 липня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 10 липня, прогриміли близько 16:00.
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Тоді в регіоні саме було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) та швидкісних ракет.
Щойно прогримли перші вибухи в Запоріжжі, очільник ОВА зазначив, що російські війська атакували авіабомбами центр міста.
Відомо, що сталося займання автомобілів і будинку.
Згідно з останніми даними, одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.
На місцях працюють екстрені служби.
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