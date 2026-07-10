Одна людина загинула, щонайменше четверо дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі сьогодні, 10 липня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 10 липня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 10 липня, прогриміли близько 16:00.

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Тоді в регіоні саме було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) та швидкісних ракет.

Щойно прогримли перші вибухи в Запоріжжі, очільник ОВА зазначив, що російські війська атакували авіабомбами центр міста.

Відомо, що сталося займання автомобілів і будинку.

Згідно з останніми даними, одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.

На місцях працюють екстрені служби.

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