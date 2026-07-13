Президент Украины Владимир Зеленский после ночных обстрелов со стороны российской армии анонсировал в ближайшее время встречи и переговоры для усиления защиты городов и общин.

Зеленский анонсировал встречи по усилению ПВО

Как заявил Зеленский, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в Украине – обычным пассажирским автобусам в Одессе, жилым домам в Запорожье и больницам в Харьковской области.

По словам президента, каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины с оборонной, политической и просто человеческой точки зрения. Все в мире видят то, что Украине нужно больше противовоздушной обороны и защиты жизни.

Сейчас смотрят

По его мнению, российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается ее заканчивать. Однако давление на Россию должно сработать. В частности, речь идет о новых санкциях против РФ, пакетах поддержки для Украины и европейском антибаллистическом проекте FREYJA.

Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине. Он анонсировал проведение в ближайшее время встреч и переговоров, которые должны усилить защиту Украины в войне с Россией.

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.