РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива в одному з портів Одеської області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Атака на судно в порту Одещини 13 липня

За його словами, російський удар припав на надбудову судна, після чого на борту спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинули троє членів екіпажу, ще п’ятеро моряків дістали поранення. Усіх поранених госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

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В Адміністрації морських портів України зазначили, що внаслідок атаки також пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та інші цивільні споруди на території порту.

Там наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру Одещини. За даними адміністрації, лише за останні кілька днів російські удари забрали життя шести людей – працівників портової галузі, водіїв і моряків, які виконували цивільну роботу.

Україна підкреслює, що удари по цивільних портах і торговельних суднах становлять загрозу безпеці міжнародного судноплавства, стабільності світової торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

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