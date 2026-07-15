Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень 15 липня під час загрози застосування керованих авіабомб.

Оновлено о 22:30. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 15 липня: що відомо

Перед вибухами у Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіабомб по області.

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Згодом Іван Федоров повідомив про вибухи у Запоріжжі. За його словами, ворог вдарив по критичній інфраструктурі керованими авіабомбами.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні пошкоджено будинки у приватному секторі.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинуло троє людей та дістали поранення ще 15. Допомога лікарів знадобилася запоріжцям віком від 28 до 77 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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