Вечером 14 июля российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому сектору на окраине Сум. Известно по меньшей мере о пяти пострадавших.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы вечером 14 июля: какие последствия

По информации ОВА, пятерых пострадавших госпитализировали после атаки РФ на Сумскую общину.

Сейчас смотрят

Григоров рассказал, что двух женщин и мужчину с ранениями обследуют. Они находятся под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.

В Сумской ОВА отметили, что еще двоих мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение.

По данным областной военной администрации, российские войска нанесли удар по жилому сектору на окраине Сум. Предварительно, армия РФ применила кассетные боеприпасы.

Отмечается, что в результате атаки РФ повреждены частные жилые дома в Сумах.

В ОВА предупреждают, что на улицах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы неподалеку от места удара. Жителей Сум призывают не подходить к подозрительным предметам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.