Росія атакувала Харків ворожими ударними дронами, внаслідок чого зафіксовані влучання у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста.

Атака на Харків 16 липня: що відомо

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Шевченківському районі зафіксовано влучання на території одного з парків. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.

Також ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу.

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Водночас також є попередня інформація про влучання в будинок у Немишлянському районі. За інформацією ДСНС України, там виникла пожежа, яка була ліквідована.

Зі свого боку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок “прильоту” спалахнула господарча споруда на територій приватного домоволодіння у Немишлянському районі.

Крім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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