Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала баллистикой два района, есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрелом оказались Святошинский и Дарницкий районы столицы. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них 16-летний подросток.
Об этом сообщили в ГСЧС, городской голова Виталий Кличко и руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве 16 июля: что известно
Как сообщили в ГСЧС, в Дарницком районе возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных грузовиках. Спасатели ликвидировали возгорание. Именно здесь погибли два человека. Также пострадали три человека, среди которых ребенок.
В Святошинском районе в результате попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Известно о трех пострадавших. Пожар удалось локализовать, идет ликвидация последствий удара.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:46.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе ракета попала в складские помещения, а в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки и попадание в нежилое здание. В результате атаки возникли масштабные пожары.
Спасатели продолжают работать на местах атак. Информация о последствиях российской атаки уточняется.