В ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрелом оказались Святошинский и Дарницкий районы столицы. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них 16-летний подросток.

Об этом сообщили в ГСЧС, городской голова Виталий Кличко и руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 16 июля: что известно

Как сообщили в ГСЧС, в Дарницком районе возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных грузовиках. Спасатели ликвидировали возгорание. Именно здесь погибли два человека. Также пострадали три человека, среди которых ребенок.

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В Святошинском районе в результате попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Известно о трех пострадавших. Пожар удалось локализовать, идет ликвидация последствий удара.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 00:46.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе ракета попала в складские помещения, а в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки и попадание в нежилое здание. В результате атаки возникли масштабные пожары.

Спасатели продолжают работать на местах атак. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

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