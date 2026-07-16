На Днепропетровщине мужчина в СОЧ ранил бойцов КОРД и застрелился сам
- На Днепропетровщине санкционированный обыск у мужчины, который находился в СЗЧ, перерос в вооруженное противостояние с полицией.
- В ходе операции фигурант открыл прицельный огонь по спецназначенцам, в результате чего пострадали двое бойцов КОРД.
- После стрельбы на месте происшествия работают следственные и профильные службы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
На Днепропетровщине мужчина, который находился в СОЧ, открыл огонь по полицейским, в результате этого были ранены двое бойцов КОРД.
На Днепропетровщине мужчина в СОЧ устроил стрельбу
Как сообщила Нацполиция Украины, утром 16 июля во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, которое самовольно покинуло воинскую часть (СОЧ), открыл прицельный огонь по спецназовцам полиции из оружия.
В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Полицейские госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.
В дальнейшем, находясь в доме, мужчина осуществил самоубийство, совершив выстрел в голову из оружия.
Обыск производился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.