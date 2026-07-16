На Днепропетровщине мужчина, который находился в СОЧ, открыл огонь по полицейским, в результате этого были ранены двое бойцов КОРД.

На Днепропетровщине мужчина в СОЧ устроил стрельбу

Как сообщила Нацполиция Украины, утром 16 июля во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, которое самовольно покинуло воинскую часть (СОЧ), открыл прицельный огонь по спецназовцам полиции из оружия.

В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Полицейские госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.

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В дальнейшем, находясь в доме, мужчина осуществил самоубийство, совершив выстрел в голову из оружия.

Обыск производился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.

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