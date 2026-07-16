На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських, внаслідок цього було поранено двох бійців КОРД.

На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ відкрив стрілянину

Як повідомила Нацполіція України, вранці 16 липня під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї.

Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

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Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї.

Обшук проводився у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.

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