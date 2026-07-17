Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 8 ракет и 130 беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 16 июля и продолжается до сих пор.

Российские войска за это время применили:

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1 противорадиолокационную ракету Х-31П (из временно оккупированного Крыма);

7 корректируемых авиационных ракет Х-59/69 (из временно оккупированного Крыма);

130 ударных беспилотников типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия (из районов российских Приморско-Ахтарска, Миллерово, Орла, временно захваченного Донецка и Гвардейского, что в Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 17 июля сбили/приглушили на Севере, Юге и Востоке страны:

5 корректируемых авиационных ракет Х-59/69;

115 БпЛА.

Зафиксировано попадание двух ракет и восьми ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на пяти локациях.

Противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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