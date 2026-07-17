Поздно вечером 16 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС и руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 16 июля: последствия

В 22:21 Олег Кипер предупредил о работе противовоздушной обороны.

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В 22:50 он сообщил, что в результате вражеской атаки на Одессу один человек погиб и есть пострадавшие. Позже Олег Кипер уточнил, что количество погибших выросло до двух. По меньшей мере, шесть пострадавших, среди которых дети.

По данным спасателей ГСЧС, в результате атаки на Одессу повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Среди погибших – женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь.

По состоянию на 07.00 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Хаджибейский район Одессы.

— В результате попадания в жилой дом погибли двое мирных жителей. Соболезнование родным и близким. Еще восемь человек получили ранения. Повреждены 11 жилых домов, — уточнил он.

На месте работают коммунальные службы и волонтеры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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