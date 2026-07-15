Российские войска атаковали Одессу, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди, а также повреждены дома.

О последствиях российской атаки рассказал руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе: последствия атаки РФ утром 15 июля

По информации Одесской ГВА, известно о трех погибших в результате российской атаки утром сегодня, 15 июля.

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Лысак рассказал, что еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, из-за обстрела Одессы повреждены жилые дома.

По информации Одесской ГВА, во время вчерашней атаки на город, к счастью, обошлось без пострадавших.

Однако взрывной волной были повреждены и выбиты окна. Все отверстия уже закрыты, составлены акты для предоставления компенсации горожанам.

Как рассказали в Одесской городской военной администрации, коммунальные службы быстро убрали территорию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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