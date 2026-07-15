Взрывы в Одессе: в результате атаки РФ есть погибшие и поврежденные дома
Российские войска атаковали Одессу, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди, а также повреждены дома.
О последствиях российской атаки рассказал руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе: последствия атаки РФ утром 15 июля
По информации Одесской ГВА, известно о трех погибших в результате российской атаки утром сегодня, 15 июля.
Лысак рассказал, что еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, из-за обстрела Одессы повреждены жилые дома.
По информации Одесской ГВА, во время вчерашней атаки на город, к счастью, обошлось без пострадавших.
Однако взрывной волной были повреждены и выбиты окна. Все отверстия уже закрыты, составлены акты для предоставления компенсации горожанам.
Как рассказали в Одесской городской военной администрации, коммунальные службы быстро убрали территорию.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.