Росія атакувала ракетами цивільне судно із зерном, в результаті чого є п’ятеро загиблих.

Атака Росією цивільного судна у Чорному морі

Як повідомляє ВМС ЗС України, російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажу GOLDEN LEO, який ішов під прапором Гвінеї-Бісау та належить турецькому власнику.

У момент атаки судно з вантажем зерна прямувало на вихід із зони бойових дій. Одна з ракет влучила в надбудову з правого борту, після чого на борту спалахнула пожежа.

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Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей. Доля ще п’ятьох членів екіпажу залишається невідомою, пошукова операція триває. Інформацію про технічний стан судна уточнюють.

До рятувальних робіт залучили підрозділи Військово-морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.

У ВМС наголосили, що судно було беззбройним, перебувало під іноземним прапором і не становило воєнної загрози. Атаку назвали черговим ударом Росії по цивільному судноплавству та порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Реакція МЗС на атаку цивільно судна у Чорному морі

Андрій Сибіга прокоментував удар по цивільному судну в Чорному морі.

– Тоді як світова спільнота все ще перебуває під враженням від жорстокого нічного обстрілу Києва з боку РФ, Москва протягом доби продовжує свою терористичну кампанію, – наголосив він.

Також у МЗС повідомили, що до складу екіпажу входили громадяни Сирії та Індії. Одним з загиблих є лоцман українець.

Крім того, у відомстві нагадують, що лише вчора Росія атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Там наголошують, що Росія умисно використовує свободу судноплавства як військову ціль.

– Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона я обговорив це питання з керівництвом Міжнародної морської організації (ММО) та закликав до розгортання міжнародної моніторингової місії в портах України, – зауважив Андрій Сибіга.

Він висловив сподівання, що ця місія розпочне свою роботу, як заплановано, восени та допоможе задокументувати кожен акт морського терору з боку Росії, проклавши шлях до притягнення винних до відповідальності.

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