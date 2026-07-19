Взрывы в Харькове прогремели днём 19 июля, когда российские войска атаковали пригород областного центра. По последним данным, трое человек погибли, еще 19 пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 19 июля: что известно

Во время воздушной тревоги местные жители услышали взрывы в Харькове. Позже Олег Синегубов уточнил, что российские войска нанесли удары по пригороду областного центра.

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В результате атаки погибли три человека. Число пострадавших выросло до 19.

В больницы доставили 13 человек. Их обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

— Сейчас 19 пострадавших в результате вражеских ударов по пригородам Харькова. 13 человек находятся в больницах. Всех тщательно обследуют и оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь, — сообщил Синегубов.

На местах ударов работают экстренные службы. Другие последствия российской атаки и масштабы разрушений устанавливаются.

Утром 19 июля российские войска также атаковали Изюм в Харьковской области ударными дронами. Один из вражеских дронов попал в многоквартирный жилой дом.

В городе повреждены пять многоквартирных домов и 20 машин. В результате атаки погибли три человека, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших — годовалый мальчик.

Экстренные службы продолжают работать на месте попадания и устранять последствия российского удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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