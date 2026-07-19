Вибухи в Харкові прогриміли вдень 19 липня, коли російські війська атакували передмістя обласного центру. останніми даними, троє людей загинули, ще 19 постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 19 липня: що відомо

Під час повітряної тривоги місцеві мешканці почули вибухи у Харкова. Згодом Олег Синєгубов уточнив, що російські війська завдали ударів по передмістю обласного центру.

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Унаслідок атаки загинули троє людей. Кількість постраждалих зросла до 19.

До лікарень доправили 13 людей. Вони проходять обстеження та отримують необхідну медичну допомогу.

— Наразі 19 постраждалих внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова. 13 людей перебувають у лікарнях. Всі проходять ретельні обстеження та отримують висококваліфіковану медичну допомогу, — повідомив Синєгубов.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Інші наслідки російської атаки та масштаби руйнувань встановлюються.

Зранку 19 липня російські війська також атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок.

У місті пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків і 20 автомобілів. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 13 дістали поранення. Серед постраждалих — однорічний хлопчик.

Екстрені служби продовжили працювати на місці влучання та ліквідовувати наслідки російського удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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