Уночі проти 20 липня Росія атакувала Краматорськ керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нічна атака на Краматорськ 20 липня: що відомо

За словами Вадима Філашкіна, серед ночі російські війська скинули на Краматорськ дев’ять керованих авіабомб.

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Одна з авіабомб влучила безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок.

Загалом у місті пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та три медичні заклади.

Унаслідок атаки на Краматорськ сьогодні, 20 липня, загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення.

— Росіяни атакували людей у власних домівках, поки ті спали. Вони навмисно обрали ніч, коли родини були у квартирах і найменше могли захиститися. Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх, — наголосив Філашкін.

Наразі остаточні наслідки атаки на Краматорськ 22 липня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька ОВА

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