Атака на Краматорськ: Росія скинула дев’ять КАБів, є загиблі та поранені
Уночі проти 20 липня Росія атакувала Краматорськ керованими авіабомбами (КАБами).
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Нічна атака на Краматорськ 20 липня: що відомо
За словами Вадима Філашкіна, серед ночі російські війська скинули на Краматорськ дев’ять керованих авіабомб.
Одна з авіабомб влучила безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок.
Загалом у місті пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та три медичні заклади.
Унаслідок атаки на Краматорськ сьогодні, 20 липня, загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення.
— Росіяни атакували людей у власних домівках, поки ті спали. Вони навмисно обрали ніч, коли родини були у квартирах і найменше могли захиститися. Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх, — наголосив Філашкін.
Наразі остаточні наслідки атаки на Краматорськ 22 липня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Донецька ОВА