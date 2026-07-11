В результате ракетного удара по Одессе 11 июля погибли два человека.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ракетный удар по Одессе 11 июля: что известно

По предварительным данным, российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры.

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В результате атаки на Одессу сегодня погибли два человека. Также пострадал 24-летний мужчина. Он получил осколочное ранение, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте атаки на Одессу 11 июля работают все профильные службы. Продолжается ликвидация последствий российского удара.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака на Одесскую область 11 июля: что известно

В ночь на 11 июля российские войска также атаковали юг Одесской области. В результате удара были повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

В медицинском учреждении выбито около 60 окон, повреждено восемь дверей и разрушено более 60% подвесного потолка. При этом медицинское оборудование не пострадало и осталось работоспособным.

По информации Одесской ОВА, тогда обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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