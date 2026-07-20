Російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одесі. Внаслідок атаки загинули троє людей, є поранені, спалахнула пожежа та пошкоджено газову магістраль.

Про це повідомили голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу: що відомо

Сергій Лисак повідомив про те, що ворог атакував Одесу близько 16:45 20 липня.

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– Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місцях. З’ясовуємо деталі… На цю хвилину, на жаль, вже відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Співчуття рідним та близьким, – розповів він.

Начальник МВА наголосив, що рятувально-пошукова операція триває.

Водночас Олег Кіпер зауважив, що атака РФ на Одесу була здійснена на цивільне підприємство. Він підтвердив кількість загиблих та уточнив, що число постраждалих збільшилося до шести.

– Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну медичну допомогу, – зазначив Кіпер.

Пізніше на офіційному сайті Одеської міської ради опублікували заяву про те, що 21 липня в Одесі оголошено днем жалоби для вшанування пам’яті загиблих внаслідок сьогоднішньої російської атаки на Одещину.

– На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 20 липня ворожі ракети вдарили по житловій інфраструктурі на Одещині.

Фото: Олег Кіпер

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