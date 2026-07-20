Сьогодні, 20 липня, в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Вибух в Одесі сьогодні, 20 липня: що відомо

Перед вибухом в Одесі командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом військові зафіксували швидкісну ціль та реактивні дрони у напрямку Одещини.

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За даними командування Повітряних сил, швидкісна ціль прямувала до Чорноморська чи Одеси.

Сьогодні зранку ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура.

19 липня Росія атакувала суховантаж Golden Leo трьома ракетами Х-59/Х-69. У момент удару на борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії Дельта-лоцман державного підприємства Адміністрація морських портів України. Станом на 20 липня відомо про десятох загиблих.

Вранці 19 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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