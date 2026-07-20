Правоохоронці затримали 24-річного водія Mercedes, який, за попередніми даними, у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП у Бродах Львівської області сьогодні, 20 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Смертельна ДТП у Бродах: що відомо

За даними прокуратури, смертельна ДТП у Бродах 20 липня сталася близько 02:00.

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За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався в дерево та бетонну електроопору, після чого перекинувся.

У салоні перебували шестеро людей — водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів.

Унаслідок аварії загинули три дівчини — дві 16-річні та одна 15-річна. Ще одну 16-річну пасажирку у важкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся до лікарів.

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після аварії водій залишив місце події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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