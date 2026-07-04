В Николаевской области утром 4 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, погибли девять человек, ещё восемь получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП в Николаевской области 4 июля

По данным правоохранителей, авария произошла около 07:40 на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск между селами Красное и Нечаяное.

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По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который следовал из Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части. После опрокидывания транспортное средство в неуправляемом состоянии выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком Volvo.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли девять человек. Еще восемь человек получили ранения.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Николаевской области. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и регулируют движение транспорта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Позже президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко о ДТП в Николаевской области сообщил, что число жертв аварии возросло до 12 человек. Продолжается установление личностей погибших и пострадавших.

Вечером 19 июня в Броварах Киевской области произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибла 2-летняя девочка — ребенок скончался на месте происшествия. Позже стало известно еще об одном погибшем ребенке — 4-летняя девочка скончалась в больнице.

Источник : Нацполіція, ДСНС

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