Смертельное ДТП в Николаевской области: маршрутка врезалась в грузовик, 12 погибших
- В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и грузовика.
- Авария произошла на трассе М-14 между селами Красное и Нечаяное.
- По предварительным данным, погибли 9 человек, ещё 8 получили травмы.
В Николаевской области утром 4 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, погибли девять человек, ещё восемь получили травмы.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
ДТП в Николаевской области 4 июля
По данным правоохранителей, авария произошла около 07:40 на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск между селами Красное и Нечаяное.
По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который следовал из Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части. После опрокидывания транспортное средство в неуправляемом состоянии выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком Volvo.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли девять человек. Еще восемь человек получили ранения.
На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Николаевской области. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и регулируют движение транспорта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.
Позже президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко о ДТП в Николаевской области сообщил, что число жертв аварии возросло до 12 человек. Продолжается установление личностей погибших и пострадавших.
Вечером 19 июня в Броварах Киевской области произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибла 2-летняя девочка — ребенок скончался на месте происшествия. Позже стало известно еще об одном погибшем ребенке — 4-летняя девочка скончалась в больнице.