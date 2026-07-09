Во время атаки дронов раздались взрывы в Николаеве.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве 9 июля: что известно

По словам Виталия Кима, вражеские Шахеды атаковали транспортную инфраструктуру города. В результате взрывов пострадал 45-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Сейчас смотрят

Взрывы также повредили грузовики и технику.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новый пакет ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако этого пакета недостаточно, поэтому Украина работает с партнерами по производству ракет-перехватчиков.

2 июля вражеские дроны атаковали Николаев. В результате атаки повреждены пять жилых домов, зафиксированы пожары в разных районах города. По меньшей мере три человека пострадали.

14 июня прогремели взрывы в Николаеве. Российские ударные дроны атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.