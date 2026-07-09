Взрывы в Николаеве: дроны атаковали транспортную инфраструктуру, есть раненый
Во время атаки дронов раздались взрывы в Николаеве.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Взрывы в Николаеве 9 июля: что известно
По словам Виталия Кима, вражеские Шахеды атаковали транспортную инфраструктуру города. В результате взрывов пострадал 45-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Взрывы также повредили грузовики и технику.
Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новый пакет ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако этого пакета недостаточно, поэтому Украина работает с партнерами по производству ракет-перехватчиков.
2 июля вражеские дроны атаковали Николаев. В результате атаки повреждены пять жилых домов, зафиксированы пожары в разных районах города. По меньшей мере три человека пострадали.
14 июня прогремели взрывы в Николаеве. Российские ударные дроны атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.