Вибухи в Павлограді: РФ уперше вдарила КАБом, є загиблі, серед поранених — діти
Унаслідок вибухів у Павлограді Дніпропетровської області загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. Ворог вперше атакував місто КАБами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді 20 липня: що відомо
За словами очільника ОВА, після вибухів у Павлограді сьогодні, 20 липня, пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.
Начальник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що Павлоград вперше атакували КАБами.
— Павлоград жив під ракетами і Шахедами, але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше, – написав чновник.
Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення.
11 людей, зокрема 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої важкості.
Ще двоє постраждалих — дорослий та однорічна дівчинка — лікуватимуться амбулаторно.
Остаточна інформація про наслідки вибухів у Павлограді 20 липня уточнюється.
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