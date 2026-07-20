Унаслідок вибухів у Павлограді Дніпропетровської області загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. Ворог вперше атакував місто КАБами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 20 липня: що відомо

За словами очільника ОВА, після вибухів у Павлограді сьогодні, 20 липня, пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

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Начальник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що Павлоград вперше атакували КАБами.

— Павлоград жив під ракетами і Шахедами, але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше, – написав чновник.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення.

11 людей, зокрема 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої важкості.

Ще двоє постраждалих — дорослий та однорічна дівчинка — лікуватимуться амбулаторно.

Остаточна інформація про наслідки вибухів у Павлограді 20 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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