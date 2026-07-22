Украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою.

Об этом председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям.

Заявление Дена Кейна об F-16

Во время слушаний сенатор-демократ Ричард Дурбин спросил генерала Кейна, как возможное прекращение финансирования противовоздушной обороны США может повлиять на Украину.

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В ответ председатель Объединенного комитета начальников штабов подчеркнул, что за последние годы Украина существенно укрепила свои оборонные возможности.

— Я хочу подчеркнуть ту невероятную работу, которую проделала украинская промышленная база, расширяя свои возможности. Это касается как средств “земля-воздух”, так и “воздух-воздух”, — сказал Кейн.

После этого он рассказал о первом подтвержденном воздушном бою с участием украинского F-16.

— Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны, — заявил генерал.

Он также добавил, что благодаря международной поддержке Украина существенно улучшила способность создавать многоуровневую систему защиты.

— Их способность масштабировать многоуровневую оборону прошла долгий путь за последние несколько лет благодаря помощи многих партнеров, — отметил Кейн.

Генерал Дэн Кейн не уточнил, какой именно российский истребитель был сбит и когда произошёл воздушный бой.

В то же время военный обозреватель Игаль Левин, комментируя заявление американского генерала, предположил, что речь идет о российском истребителе Су-35.

Напомним, что об уничтожении российского истребителя Су-35 Воздушные силы ВСУ сообщали 8 июля.

Источник : Українська правда

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