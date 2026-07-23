Служба безопасности Украины зафиксировала еще шесть случаев применения Россией боеприпасов с обедненным ураном во время атак на Черниговскую область.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ о новых фактах применения РФ боеприпасов с обедненным ураном

По данным СБУ, речь идет о российских атаках на Черниговскую область, которые происходили в апреле–июне 2026 года.

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Следствие установило, что российские войска используют ракеты Р-60М, приспособленные для запуска с беспилотников типа Герань-2. Именно в их боевых частях обнаружили радиоактивные элементы.

Во время осмотра мест падения дронов и радиологического обследования боевых частей специалисты зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

По данным СБУ, уровень гамма-излучения отдельных обломков российских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма — 0,3 мкЗв/ч.

Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, показала, что боевые части содержат ядерный материал — уран-235 и уран-238.

Наличие радиоактивных компонентов подтвердили с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

После исследования опасных боеприпасов соответствующие службы приняли меры по их обезвреживанию и обеспечению безопасности населения.

По этим фактам СБУ возбудила уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

В январе 2026 года Служба безопасности Украины впервые сообщила об обнаружении боеприпасов с обедненным ураном в российских средствах поражения. Тогда правоохранители подчеркивали, что использование таких компонентов создает дополнительную угрозу для гражданского населения и окружающей среды.

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