На Черниговщине в обломках дронов Герань-2 снова нашли радиоактивные элементы — СБУ
- СБУ зафиксировала еще шесть случаев применения РФ боеприпасов с обедненным ураном.
- Радиоактивные элементы обнаружили в ракетах Р-60М, приспособленных для дронов Герань-2.
Служба безопасности Украины зафиксировала еще шесть случаев применения Россией боеприпасов с обедненным ураном во время атак на Черниговскую область.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ о новых фактах применения РФ боеприпасов с обедненным ураном
По данным СБУ, речь идет о российских атаках на Черниговскую область, которые происходили в апреле–июне 2026 года.
Следствие установило, что российские войска используют ракеты Р-60М, приспособленные для запуска с беспилотников типа Герань-2. Именно в их боевых частях обнаружили радиоактивные элементы.
Во время осмотра мест падения дронов и радиологического обследования боевых частей специалисты зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.
По данным СБУ, уровень гамма-излучения отдельных обломков российских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма — 0,3 мкЗв/ч.
Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, показала, что боевые части содержат ядерный материал — уран-235 и уран-238.
Наличие радиоактивных компонентов подтвердили с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.
После исследования опасных боеприпасов соответствующие службы приняли меры по их обезвреживанию и обеспечению безопасности населения.
По этим фактам СБУ возбудила уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
В январе 2026 года Служба безопасности Украины впервые сообщила об обнаружении боеприпасов с обедненным ураном в российских средствах поражения. Тогда правоохранители подчеркивали, что использование таких компонентов создает дополнительную угрозу для гражданского населения и окружающей среды.