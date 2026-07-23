В ночь на 23 июля российские войска почти без перерыва атаковали Одессу. В результате ударов пострадали инфраструктура, офисные помещения, автомобили и частные дома.

Днепропетровская область подверглась более чем 20 атакам беспилотниками и артиллерией.

В то же время дроны массово атаковали российский Воронеж. Вероятной целью мог быть логистический центр Wildberries. О масштабном пожаре также сообщали в поселке Новоспасское Ульяновской области, где под удар могла попасть база сжиженного газа.

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Среди других событий — взрыв боеприпаса возле станции метро Бориспольская в Киеве и утверждение правительством назначения Тимура Ткаченко главой Киевской ОВА.

О главных событиях ночи и утра 23 июля — читай дальше.

Атака на Одессу

Российские войска почти всю ночь атаковали Одессу.

По предварительной информации, в результате ударов люди не пострадали. Повреждения получили объекты инфраструктуры, офисное помещение и несколько автомобилей.

Также в частных домах выбиты окна. На местах ударов работают оперативные службы, которые обследуют территории и ликвидируют последствия атаки.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Солонянской общине Днепровского района после удара возник пожар.

В Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская и Червоногригорьевская общины. Повреждены автозаправочная станция, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

В Петропавловской общине Синельниковского района разрушен частный дом.

В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены дом и автомобиль.

Всего ночью 23 июля силы противовоздушной обороны сбили над областью 11 российских беспилотников.

Атака на Воронеж и пожар в Новоспасском

В ночь на 23 июля беспилотники массово атаковали Воронеж в России.

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в разных районах города и о работе российской противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, одной из вероятных целей мог быть логистический центр Wildberries.

Однако пока нет официального подтверждения попадания и информации о повреждении объекта.

Ранее компания временно приостановила ночную работу одного из своих логистических центров после предыдущих атак. Склад не работал с полуночи до шести утра.

Также дроны могли атаковать поселок Новоспасское в Ульяновской области. По предварительным данным, под удар попала база сжиженного газа компании НС-Ойл.

В сети появилось видео масштабного пожара, но российские власти официально не сообщали о причинах возгорания и масштабах возможных повреждений.

Взрыв в Киеве возле станции метро Бориспольская

Вечером 22 июля возле станции метро Бориспольская в Киеве раздался взрыв.

На месте правоохранители обнаружили разорванные части боеприпаса. По предварительной информации, взорвалась граната.

В результате взрыва никто не пострадал. Взрывотехники осмотрели территорию и изъяли остатки боеприпаса.

Обстоятельства происшествия и происхождение гранаты будет выяснять Служба безопасности Украины.

Тимур Ткаченко может возглавить Киевскую ОВА

Кабинет министров одобрил назначение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко на пост главы Киевской областной военной администрации.

Окончательное решение должно быть оформлено соответствующим указом президента.

Владимир Зеленский уволил Ткаченко с должности начальника КГВА 16 июля, на которой он находился с декабря 2024 года.

В тот же день президент уволил Николая Калашника с поста главы Киевской ОВА. В новом правительстве он занял должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Временно исполнять обязанности начальника КГВА будет бывший первый заместитель Ткаченко Андрей Ткачев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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