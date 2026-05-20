Контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, установленной на ударный БпЛА типа Герань-2, которым РФ атаковала Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Ракета Р-60 на дроне Герань-2: что известно о радиационном фоне

По данным СБУ, обломки российского беспилотника типа Герань-2 были обнаружены вблизи поселка Камка в Черниговской области после массированной атаки на Украину 7 апреля.

В ходе осмотра следователи установили, что дрон был оснащен ракетой Р-60 класса воздух-воздух.

В российских силах такие ракеты применяются для поражения украинской авиации, которая вовлекается в перехват вражеских беспилотников и ракет.

Во время радиационного обследования территории вблизи обломков был зафиксирован уровень гамма-излучения около 12 мкЗв/ч, что превышает естественный радиационный фон и представляет потенциальную угрозу здоровью человека.

— СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали на место хранения радиоактивных отходов, — говорится в сообщении.

По результатам исследований установлено, что в состав боевой части входили поразительные элементы из обедненного урана — Уран-235 и Уран-238.

Следователи СБУ проводят досудебное расследование по факту совершения военного преступления (статья 438 Уголовного кодекса Украины) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

В то же время в ведомстве отмечают необходимость соблюдения правил безопасности в случае обнаружения обломков боеприпасов.

В частности, граждан призывают не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и немедленно сообщать экстренные службы по номерам 101, 102 или 15-16.

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) отмечал, что российские ударные дроны типа Shahed оснащаются SIM-картами оператора t2, что обеспечивает им мобильную связь во время полета и позволяет поддерживать работу систем навигации и передачи данных во время атак.

Такие SIM-карты заранее поставляются для использования в производстве беспилотников.

Несмотря на блокировку роуминга в Украине, вблизи границ дроны могут подключаться к сетям операторов соседних стран, включая Беларусь, Польшу или Румынию.

По оценкам Флэша, подобные решения могут применяться и в других типах беспилотников, которые Россия использует или тестирует вне Украины.

