СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках ракеты РФ
Контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, установленной на ударный БпЛА типа Герань-2, которым РФ атаковала Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Ракета Р-60 на дроне Герань-2: что известно о радиационном фоне
По данным СБУ, обломки российского беспилотника типа Герань-2 были обнаружены вблизи поселка Камка в Черниговской области после массированной атаки на Украину 7 апреля.
В ходе осмотра следователи установили, что дрон был оснащен ракетой Р-60 класса воздух-воздух.
В российских силах такие ракеты применяются для поражения украинской авиации, которая вовлекается в перехват вражеских беспилотников и ракет.
Во время радиационного обследования территории вблизи обломков был зафиксирован уровень гамма-излучения около 12 мкЗв/ч, что превышает естественный радиационный фон и представляет потенциальную угрозу здоровью человека.
— СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали на место хранения радиоактивных отходов, — говорится в сообщении.
По результатам исследований установлено, что в состав боевой части входили поразительные элементы из обедненного урана — Уран-235 и Уран-238.
Следователи СБУ проводят досудебное расследование по факту совершения военного преступления (статья 438 Уголовного кодекса Украины) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
В то же время в ведомстве отмечают необходимость соблюдения правил безопасности в случае обнаружения обломков боеприпасов.
В частности, граждан призывают не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и немедленно сообщать экстренные службы по номерам 101, 102 или 15-16.
Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) отмечал, что российские ударные дроны типа Shahed оснащаются SIM-картами оператора t2, что обеспечивает им мобильную связь во время полета и позволяет поддерживать работу систем навигации и передачи данных во время атак.
Такие SIM-карты заранее поставляются для использования в производстве беспилотников.
Несмотря на блокировку роуминга в Украине, вблизи границ дроны могут подключаться к сетям операторов соседних стран, включая Беларусь, Польшу или Румынию.
По оценкам Флэша, подобные решения могут применяться и в других типах беспилотников, которые Россия использует или тестирует вне Украины.