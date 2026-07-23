Служба безпеки України задокументувала ще шість фактів застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівську область.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ про нові факти застосування РФ боєприпасів зі збідненим ураном

За даними СБУ, йдеться про російські атаки на Чернігівщину, які відбувалися протягом квітня-червня 2026 року.

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Слідство встановило, що російські війська використовують ракети Р-60М, адаптовані для запуску з безпілотників типу Герань-2. Саме в їхніх бойових частинах виявили радіоактивні елементи.

Під час огляду місць падіння безпілотників і радіологічного обстеження бойових частин фахівці зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

За інформацією СБУ, рівень гамма-випромінювання окремих уламків російських дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, тоді як допустима санітарна норма становить 0,3 мкЗв/год.

Проведена за ініціативою СБУ експертиза встановила, що бойові частини містять ядерний матеріал — Уран-235 та Уран-238.

Наявність радіоактивних компонентів підтвердили за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

Після дослідження небезпечних боєприпасів відповідні служби провели заходи з їхньої нейтралізації та убезпечення населення.

За цими фактами СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

У січні 2026 року Служба безпеки України вперше повідомила про виявлення боєприпасів зі збідненим ураном у російських засобах ураження. Тоді правоохоронці наголошували, що використання таких компонентів створює додаткову загрозу для цивільного населення та довкілля.

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