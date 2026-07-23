Российский истребитель Су-57 разбился в Подмосковье
- В российском Подмосковье в районе Звенигорода во время тренировочного полета разбился и взорвался истребитель Су-57.
- По словам местных очевидцев, пилот успел катапультироваться перед падением самолета в поле.
В российском Подмосковье в районе Звенигорода упал военный самолет Су-57. Истребитель упал в поле, после чего взорвался.
Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Shot.
Военный самолет Су-57 разбился в Подмосковье
Как сообщили местные жители, в Подмосковье в районе Звенигорода упал военный самолет.
– Самолет упал, парашют летел недалеко. Все на наших глазах практически. Катапультировался точно, насколько уцелел, не знаю, – рассказали очевидцы, видевшие авиакатастрофу российского истребителя.
Местные жители утверждают, что сначала пилот катапультировался, а затем самолет взорвался.
По информации пабликов, истребитель упал в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.
Недавно стало известно, что украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою. Это подтвердил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в комитете Сената США по ассигнованиям.