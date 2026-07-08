Силы обороны Украины сбили российский истребитель Су-35.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Сбивание российского самолета

— Хорошие новости от Воздушных сил. Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста! — подчеркнули военные.

Позже военные уточнили, что на восточном направлении был сбит российский многоцелевой истребитель Су-35.

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В марте сообщалось, что операторы дронов 59 ОШБр Степные Хищники впервые за время полномасштабной войны сбили российский Ка-52 FPV-дроном Генерал Черешня OPTIX.

В апреле Силы беспилотных систем провели уникальную операцию в морской зоне — впервые в мире запущенный с надводной беспилотной платформы дрон-перехватчик сбил вражеский Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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